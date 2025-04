Wrap de mandioca fácil e deliciosa

1 - Amasse a mandioca com um garfo ou amassador de batatas até obter uma massa homogênea.

2 - Tempere com sal a gosto e misture bem.

3 - Divida em 5 porções.

4 - Coloque uma porção da massa entre dois pedaços de plástico-filme e abra com um rolo até ter um disco fino.

5 - Use uma tigela (cerca de 17 cm de diâmetro) para cortar os discos, ajustando as bordas para ficarem bem redondas. Guarde as aparas para reutilizar.

6 - Aqueça uma frigideira média antiaderente em fogo médio-alto e acomode um disco de massa. Deixe dourar por 3 minutos de cada lado.

7 - Retire o wrap da frigideira, coloque em um prato e repita o processo com os demais discos.

8 - Separe-os com plástico-filme para evitar que grudem. Recheie com os ingredientes que preferir e sirva.

Dica

Solte a criatividade nos recheios! Combinações como frango desfiado com cream cheese, legumes grelhados ou pasta de amendoim com frutas são sucesso.

