X-chocotone com doce de leite e banana e morango e creme de avelã

Doce de leite e banana

1 - Corte o chocotone em fatias.

2 - Em uma frigideira quente, toste os dois lados da fatia e reserve.

3 - Na mesma frigideira, grelhe as fatias de banana até dourarem e reserve.

4 - Corte ao meio a fatia de chocotone tostada.

5 - Espalhe o doce de leite, acomode as fatias de banana e feche com a outra metade do chocotone.

6 - Finalize com uma bola de sorvete de creme e calda de caramelo por cima. Sirva.

Morango e creme de avelã

7 - Faça o mesmo procedimento com o chocotone.

8 - Espalhe o creme de avelã no chocotone, acomode os morangos e feche com outra metade do chocotone.

9 - Finalize com chantilly e calda de chocolate por cima. Sirva.

