Jairo Lima Dararuna lança livro na Feira do Poeta de Curitiba

Em 15 de setembro, domingo a partir das 10horas, na Feira do Poeta de Curitiba, Jairo Lima d'Araruna, poeta Paraibano estará em Curitiba lançando a reedição do seu livro Versos Cinzentos. No evento, das 10 às 13horas, acontecerá também um Sarau Poético aberto para poesias diversas.

Segue breve histórico do poeta e do livro que, após 18 anos, terá sua segunda edição revisada, ampliada e "metamorfoseada", que será lançada na manhã de domingo da Feira do Poeta de Curitiba. O Poeta de "versos livres e de todas as cores" Jairo Lima d'Araruna, nascido Jairo Aquino de Lima na Paraíba, fez o ensino Fundamental e o ensino Médio em escolas públicas da sua pequena Araruna, amante das letras desde então.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

No segundo semestre de 2006, ele se muda para a capital do estado paraibano e passa a morar, literalmente, nos fundos de uma gráfica onde só assim concretizaria seu objetivo; publicar seu primeiro trabalho intitulado Versos Cinzentos.

Na continuação um poema do Jairo:

Publicidade

Numa tarde ensolarada

que tinha fim,

Publicidade

ele só queria

que sua sobrinha

Publicidade

lhe visse

e o desenhasse na janela

Publicidade

de um Bairro a Bairro

achando graça

Publicidade

ao passar no Rio Pequeno,

num riso grande

Publicidade

como que o motorista

fosse seu chofer de praça.

Jairo Lima D'Araruna