Familiares e amigos de Adriano Lúcio Huhn, conhecido carinhosamente em Londrina como Palhaço Geleia, estão promovendo o sorteio de sua bicicleta, uma MTB 29, que o acompanhou nos últimos meses.

Imagem ilustrativa da imagem Ação entre amigos sorteia bicicleta especial em memória do Palhaço Geleia

| Foto: Acervo Pessoal



A ideia surgiu logo após sua morte, em dezembro de 2023, ao enfrentar um câncer pela segunda vez, e a divulgação do vencedor estava prevista para acontecer nesta segunda-feira (12).



Faltando 22% da venda total de bilhetes, a premiação foi adiada para o dia 12 de março. Os números restantes, que custam R$25 cada, estão disponíveis na plataforma Rifei (https://rifei.com.br/a-magrela-do-geleia-em-prol-da-sua-familia).



O objetivo é arrecadar fundos à família que vivencia que tenta recomeçar enquanto enfrenta o luto pela perda prematura do palhaço aos 43 anos.



Considerada “uma verdadeira obra de arte sobre rodas”, a magrela foi montada por Geleia, que também trabalhava como mecânico de bicicletas, e personalizada artesanalmente pelo amigo e artista Demétrius, utilizando a técnica de filetagem. Trata-se de uma bicicleta exclusiva, com alta resistência, desempenho e performance.





“Ele sempre falava, quando internado, que não via a hora de melhorar para pedalar nela de novo, então um amigo me deu essa ideia da ação entre amigos e achei bacana, pois nos ajudará nesse recomeço e possibilitará que alguém leve essa magrela para conhecer o mundo, como ele sonhou em fazer um dia”, diz Carol Matos, viúva de Huhn.





