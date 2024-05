Santos vai mandar jogo no estádio do Café, em Londrina, em junho

O Santos Futebol Clube virá a Londrina para disputar a oitava rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O jogo será no estádio do Café, no dia 3 de junho, uma segunda-feira, às 20h, diante do Botafogo-SP. A informação foi confirmada pelo jornalista Ricardinho Martins, apresentador do programa Domingo Esportivo, da Santa Cecília TV, de Santos-SP, na noite de domingo (5).





Segundo informações divulgadas pela mídia setorizada do Santos FC, o time da baixada santista negociou a venda do mando de campo, com todas as despesas pagas dos dois times, e deve embolsar R$600 mil.

A intenção é atrair os torcedores da região Norte do Paraná e fortalecer a marca do clube, além de criar novas receitas diante da queda para a Série B, que rende menos recursos do que a elite do futebol nacional.





Nesta segunda-feira (6), o Santos recebe o Guarani pela terceira rodada da competição, às 20h, no estádio Urbano Caldeira, a vila Belmiro. O Peixe é o 4º colocado, com seis pontos, e o Botinha, 12º, com 2 - ambos ainda não jogaram na rodada. O time de Ribeirão Preto entra em campo na terça-feira (7), às 21h, quando recebe o Mirassol.