Álcool também aumenta riscos no trânsito quando consumido por pedestres ou ciclistas

As bebidas alcoólicas tornam o trânsito perigoso não apenas se consumidas por condutores de automóveis e motocicletas, mas, mesmo para ciclistas e pedestres que venham a fazer o uso da substância, alerta o médico legisla do IML (Instituto Médico Legal) de Londrina, Paulo Vilaça.





Conforme as estatísticas divulgadas nesta quarta-feira (5), a presença de álcool foi detectada em exames toxicológicos de 11% das vítimas fatais de acidentes de carro; 13,9% relativos a motos e 25% dos casos envolvendo ciclistas e atropelamentos.

De acordo com Vilaça, o consumo de álcool – ou mesmo de outras drogas – causa prejuízos na percepção e análise do ambiente, porque afeta a visão, a audição e a motricidade. “Então, dependendo do nível de álcool que a pessoa ingeriu, a percepção de distância é perdida. Ela pode até ver o veículo parado [à frente], mas não consegue calcular e freia com muito mais atraso do que deveria. E aí, ocorre uma colisão”, exemplifica.





Entretanto, o estado de embriaguez influencia até mesmo a ação do pedestre e do ciclista no trânsito. “Se o pedestre ou o ciclista está embriagado, nós confiamos ali também bastante, qualquer um, ele vai ter uma percepção errada ou alterada do que está acontecendo. E aí, se sujeita mais a ser abalroado”, diz.

