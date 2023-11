Chafariz da Praça Rocha Pombo é limpo após denúncia do Grupo Folha

O cenário hoje é outro. Após a FOLHA mostrar o estado de abandono do chafariz da Praça Rocha Pombo, no centro de Londrina, a estrutura foi totalmente limpa pelo município. Na quinta-feira (9), a reportagem mostrou que o espelho d’água acumulava sujeira e estava servindo como ponto de descarte irregular de lixo, com até embalagem de preservativo e pomba morta. Além disso, a água estava turva e com mau cheiro.





Nesta sexta-feira (10) foi possível notar que a estrutura foi esvaziada, o lixo retirado e o piso lavado. “Aqui é um local que também simboliza a cidade, por onde passam centenas de pessoas todos os dias, inclusive de fora. Não pode ficar sem cuidado, é ruim para a população”, opinou a costureira Dalva de Abreu.

