Chafariz da praça Rocha Pombo, no Centro de Londrina, está abandonado

Tombada pelo Patrimônio do Paraná desde a década de 1970, a praça Rocha Pombo, no centro de Londrina, está com seu principal atrativo deteriorado. O chafariz que fica no meio do espaço, que outrora atraia visitantes e servia para o registro de fotos, hoje está desligado e com sinais de abandono. A água está turva, o piso que reveste a estrutura repleto de sujeira e ainda com lixo, que vai de camiseta a embalagem de preservativo.





O descuido, que atinge os dois pontos do espelho d’água, começou há cerca de duas semanas. Um cenário que assusta quem passa pela região, que fica ao lado do Terminal Central e em frente ao Museu Histórico. “É feio para a cidade um lugar como esse desse jeito. Vi até uma pomba morta dentro da água. A prefeitura precisava cuidar”, comentou a dona de casa Gláucia Borges.



No chafariz existe uma placa com os dizeres “ajude a cuidar do que é nosso”. “Parecia até ironia ter esse recado, mas estar desse jeito. A sujeira de lixo é a falta de educação das pessoas, mas o jeito que está a água, correndo risco até de ser criadouro do mosquito Aedes aegypti, é de responsabilidade do município”, constatou o vendedor Claudiano Bastos.





A praça foi revitalizada há cinco anos, com troca de fiação, pintura, e a recuperação do mobiliário e reservatório de água. O chafariz foi religado em 2018. Neste ano, o espaço virou alvo de polêmica após a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) pintar paredes, bancos e lixeiras com cores vibrantes sem consultar a Coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura, já que é um local tombado.







