Tombada, Praça Rocha Pombo ganha cores vibrantes sem autorização de órgão especializado

A revitalização da praça Rocha Pombo, no centro de Londrina, pode se transformar em dor de cabeça para município. A pintura recente dos bancos, latas de lixo, muros, corrimãos, luminárias e chafariz – com cores vibrantes como amarelo, vermelho e verde – teria sido feita sem a autorização e consulta da Coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura.





Isso porque a praça é tombada pelo Patrimônio do Estado desde 1974, por conta da integração que faz com a antiga estação rodoviária, hoje Museu de Artes, obra de Vilanova Artigas. A pintura foi executada pela CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização). Segundo a secretaria municipal de Cultura, o assunto está sendo tratado pela coordenação estadual, que estaria ajustando a questão junto à companhia, que informou que não irá se manifestar e que não foi oficiada sobre o suposto problema.

