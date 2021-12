Bombeiros de Cambé salvam filhote de cão enroscado em tubo metálico

O subtenente Menezes, do Corpo de Bombeiros de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) salvou, na manhã desta quarta-feira (8), um filhote de cachorro com manobras de compreensão no tórax e ventilação boca-a-boca.

Os procedimentos foram utilizados após o animal prender a cabeça em um tubo metálico. Após a retirada do material pela equipe dos bombeiros, percebeu-se que ele não estava respirando.

Um jovem identificado como Matheus foi quem trouxe o pet até o quartel situado na área central da cidade, clamando por socorro.





Segundo os Bombeiros, ele disse não saber como o filhote enroscou a cabeça no tubo e que não conseguiu retirá-lo de lá, por isso optou pela solicitação.