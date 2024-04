ExpoLondrina permite entrada de animais domésticos pela primeira vez

A ExpoLondrina tem sua primeira edição pet friendly em 2024, permitindo a entrada de animais domésticos acompanhados de tutores maiores de 18 anos ao parque. Os pets podem ficar no recinto até às 20h e não são permitidos na arena de shows.

Para garantir a segurança, todos os animais precisam apresentar a carteirinha atestando que as vacinas antirrábica, V8 ou V10 estejam em dia. Os pets de pequeno porte (até 49 cm) podem ser conduzidos no colo do dono, coleira ou PetCar, já os de grande porte (até 69cm) devem ser conduzidos na coleira e usar focinheira.

Ainda, o recolhimento da sujeira feita pelo pet é obrigatório. Em caso de mau comportamento, briga, indisposição entre animais ou descumprimento de uma das normas, o tutor pode ser socilicitado a retirar o animal do parque.

Cães de porte médio também podem circular, com coleira e guia. Dom é um Golden Retriever de 2 anos e explorou todos os espaços do Parque Ney Braga na companhia do casal de tutores Tássia Locatelli e Jefferson Barbosa, de Arapongas.

Sobre os animais de grande porte, a tutora conta que Dom ficou com um pouquinho de medo, mas, ainda assim, foi conhecer os touros de perto. “Acho que para os dois lados acaba sendo novidade, é bacana ver a curiosidade deles”, diz Tássia.



Dom passeia pela ExpoLondrina com seus tutores - Foto: Gustavo Carneiro/ExpoLondrina 2024 Publicidade





Bem-estar animal

Já pensando no conforto tanto do pet quanto do tutor, o Espaço de Convivência foi criado para que os visitantes possam descansar e hidratar seu pet em um local pensado para manter os animais entretidos e confortáveis, com profissionais de um daycare para cães e de uma clínica de fisioterapia e reabilitação de cães e gatos monitorando as atividades.

Foto: Josiel Aparecido/Estagiário do Bonde



ExpoPet

Pensando nos animais de estimação e nesse setor do agronegócio, a ExpoLondrina organizou a 1ª ExpoPet, unindo o mercado de Pet Vet, Pet Food e Pet Care em um só lugar, com lojas e um pavilhão voltados para o segmento dentro do parque.

O Pavilhão de Pequenos Animais sempre esteve presente na exposição, mas a novidade deste ano é a presença de outras lojas voltadas para os pets reunidas no mesmo local, promovendo "um ambiente próspero de negócio para as empresas dos mais diversos portes e segmentos", como explica David Dequech Neto, vice-presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná).



Foto: Josiel Aparecido/Estagiário do Bonde





Animais exóticos

Neste ano, dentro do pavilhão, o que chamou a atenção foi a Exposição de Animais Exóticos e Silvestres, que reuniu coelhos gigantes, porquinhos-da-índia sem pelo e reptéis como cobras, o lagarto dragão-barbudo e o gecko leopardo.



Foto: Josiel Aparecido/Estagiário do Bonde





Márcia Leite, 62 anos, foi uma das pessoas a aproveitar a exposição com seu neto. Para ela, a exposição foi uma oportunidade de mostrar e ensinar para as crianças sobre as espécies de animais. "Tudo aquilo que a molecada estuda, vem aqui e vê que realmente existe."

Ela ainda conta que faz questão de acompanhar seu neto todos os anos nas visitas. "Todo ano eu trago pra ele poder conhecer, aprender e viver essa experiência, porque isso aqui é uma escola ao ar livre."



Foto: Josiel Aparecido/Estagiário do Bonde





Crescimento do mercado