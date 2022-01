Cidades paranaenses, incluindo Rolândia, recebem CastraPet em janeiro

O Programa Permanente de Esterilização de Cães e Gatos, batizado apenas como CastraPet Paraná, atenderá mais 12 municípios do Paraná em janeiro. Rolândia, juntamente com Ângulo, é a primeira a receber as equipes, nesta quarta-feira (05).

O programa ainda passa por Sertanópolis, Rancho Alegre do Oeste, Santa Cecília do Pavão, Nova Fátima, Sarandi, Ivatuba, Cianorte, Imbaú, Diamante do Norte e Xambrê.

As atividades do primeiro mês de 2022 marcam a conclusão do segundo ciclo do programa, que já realizou o procedimento gratuitamente em mais de 30 mil animais, em 60 municípios do Estado.





O CastraPet Paraná é viabilizado pela Sedest (Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo), com verba disponibilizada por meio de emendas parlamentares.





A iniciativa é, também, realizada em parceria com os municípios participantes, que fazem os cadastros das famílias beneficiadas com os procedimentos em seus animais.



A expectativa do Executivo é de que mais de 1.700 cães e gatos sejam atendidos pelos veterinários do programa em janeiro.





O objetivo do CastraPet Paraná é controlar a população de cães e gatos abandonados nas ruas, decorrentes de ninhadas indesejadas, doenças e outro fatores relacionados aos animais.





Desde 2019, a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo empenhou cerca de R$ 4,9 milhões nessa ação permanente de Saúde Única, ou seja, dentro do conceito de saúde animal, humana e ambiental.





Confira a agenda de esterilizações nos municípios em janeiro:





Ângulo – 05/01 (manhã)

Rolândia – 05/01 (tarde)

Sertanópolis – 06/01 (manhã)

Santa Cecília do Pavão – 07/01 (manhã)

Nova Fátima – 07/01 (tarde)

Sarandi – 08/01 (dia todo) e 09/01 (manhã)

Ivatuba – 09/01 (tarde)

Cianorte – 10/01 (dia todo)

Imbaú – 11/01 (manhã)

Diamante do Norte – 12/01 (dia todo)

Xambrê – 13/01 (manhã)

Rancho Alegre do Oeste – 14/01 (manhã)