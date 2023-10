Dia Nacional de Adotar um Animal chama a atenção para a adoção responsável de pets

No dia 4 de outubro será comemorado o Dia Nacional de Adotar um Animal que visa promover a posse responsável. Este conceito pioneiro que denomina Dia Nacional para enfocar uma campanha educativa está sendo comemorado pelo 23º ano consecutivo. É também uma homenagem a São Francisco de Assis, o padroeiro dos animais.





A posse responsável dos animais domésticos garante uma vida mais digna. O incentivo à educação de tutores, promovendo os elementos imprescindíveis para alcançar o bem-estar do animal é muito valorizado pelos verdadeiros protetores dos animais.



Cães e gatos estão se tornando cada vez mais presentes na vida das pessoas. Segundo o censo do IPB (Instituto Pet Brasil), o Brasil é o terceiro país em número de animais domésticos, contabilizando 149,6 milhões de pets.





"A castração em pets é de extrema importância, haja vista a prevenção de doenças e reprodução descontrolada, podendo levar ao aumento populacional e por consequência o abandono”, enfatiza Vininha F. Carvalho, idealizadora desta campanha e editora da Revista Ecotour News.



Os números sobre o abandono de pets no Brasil expressam a falta de responsabilidade das pessoas com estes seres tão indefesos. São mais de 30 milhões de cães abandonados nas ruas. e em abrigos, esperando por um lar, de acordo com uma pesquisa realizada pela OMS (Organização Mundial da Saúde).







Os cães de rua estão sujeitos a diversos tipos de maus-tratos, correndo risco de vida. Aqueles que vivem em abrigos, por mais que recebam cuidados, não têm o mesmo carinho e atenção igual ao oferecido por um tutor. A pessoa que se dispõe a adotar precisa garantir ao animal a oportunidade de sobreviver e desfrutar de uma vida com qualidade, recebendo muito amor.







Os animais não possuem meios de se defender, não sendo capazes de procurar os seus direitos. A única maneira para que tais crimes sejam evitados, assim, é o empenho da sociedade.





