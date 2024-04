Anúncio de apartamento à venda viraliza com pombo de estimação do proprietário

"Eu acredito que o mais insalubre de São Paulo é procurar apartamento. Você entra no site de imobiliária com o orçamento que você pode pagar e parece que você tá indo para umbral. Até pombo dentro do apartamento você acha!", escreveu o usuário @socialitecomuna no post que teve mais de 300 mil visualizações.

É fato que não está nada fácil realizar o sonho de adquirir uma casa própria em São Paulo. Preços altos e locais pequenos são queixas comuns de quem procura apartamentos na capital paulista. Mas, na última quarta-feira (24), um usuário do X chamou a atenção de muita gente ao compartilhar uma queixa que conseguiu surpreender os internautas: um anúncio de apartamento mostrava um pombo dentro do imóvel.

Eu acredito que o mais insalubre de São Paulo é procurar apartamento. Você entra no site de imobiliária com o orçamento que voce pode pagar e parece que você tá indo para umbral. ATÉ POMBO DENTRO DO APARTAMENTO VOCÊ ACHA! pic.twitter.com/3bI4hUZA2z





Contudo, em meio a comentários indignados, usuários disseram que conheciam o pombo, o qual não seria um animal de rua, mas, sim, um bichinho de estimação. A informação foi confirmada pela imobiliária Auxiliadora Predial, que comercializa o imóvel. Na verdade, se trata de Plínio, pomba de estimação da violoncelista Ana Chamorro, de 62 anos.

A tutora de Plínio conversou com a reportagem e contou que a pomba está com a família há 9 anos, quando a encontrou no jardim de sua casa, no bairro de Santana (Zona Norte de São Paulo), ainda filhote, sozinha. "Não vai dar para deixar ela lá no jardim. Eu sabia que tinha gatos que andam na rua, então ela iria morrer. Chamei as minhas filhas e colocamos ela em uma caixinha. Eu achei inicialmente que fosse um sabiá, mas elas falaram que era uma pomba".



Ana e a família, que são amantes dos animais e já haviam resgatados outros bichinhos na rua, chegaram a levar a ave a um ponto de recebimento de animais silvestres no Parque Ibirapuera, mas ouviram uma resposta desanimadora da veterinária responsável: "Isso ai é um rato com asas. A gente não vai ficar. Pode jogar fora".

Então, Ana, o marido e as duas filhas levaram a pombinha para casa e resolveram cuidar dela. Eles nomearam o bichinho de Plínio, porque inicialmente achavam que era um macho. Mas, quando ela começou a botar ovos, perceberam que era uma fêmea, mas mantiveram o nome.



Plínio foi crescendo na casa da família, foi ao veterinário e se livrou de qualquer resquício de doenças adquiridas quando ainda vivia na rua. Hoje, ela é saudável, exceto pelo fato de que não consegue voar (apenas trechos curtos). Fica apenas dentro de casa e se comporta como um cachorro de estimação. Por exemplo, acompanha as pessoas até a porta quando estão saindo.

A família é de músicos, e Plínio parece ter se acostumado (e até gosta) de música clássica. Ela para ouvir concertos que eles estejam vendo na TV. Os amigos que visitam a casa já estão acostumados com a presença dela, assim como os próprios donos, que a consideram como parte da família.



Foi por isso que Ana assustou-se com a repercussão do seu anúncio de venda de apartamento na internet. "Acharam que o pombo fosse da rua, mas o pombo é meu e eu quis que ele estivesse lá. Tem essa coisa que o pombo é sujo e transmite doenças. Na verdade, são as fezes dele", disse Ana, enfatizando que Plínio está livre de qualquer enfermidade, já que não tem contato com outros animais, além dos cães da casa.



Depois da repercussão, a imobiliária colocou uma observação na imagem do anúncio, avisando que a pomba que aparecia na foto era de estimação. O apartamento continua à venda no site a empresa.