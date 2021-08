Cachorro se torna 'AUsessor' de gabinete do prefeito Marcelo Belinati em Londrina e posa com crachá

O cachorro caramelo já se tornou um símbolo nacional. Há quem defenda que ele deveria estampar a nota de R$ 200, ao invés do lobo-guará. Um ilustre exemplar desta espécie tem agora a missão de trazer descontração e alegria ao gabinete do prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP). E ganhou até crachá!

Mushu tem perfil no Instagram e contava com 2.068 seguidores até a produção deste texto. A administração da rede social revelou que o animal se entristeceu após a morte de sua irmã, a cadela Mafalda, em julho.





Veja o post:

Sua mãe, funcionária do local, levou-o para o trabalho. Belinati, segundo a publicação, disse para a dona não deixá-lo em casa sozinho e trazê-lo até lá. O bicho passou a frequentar a Prefeitura e foi promovido a "AUssessor", já que alegrava o ambiente.





O chefe do Executivo posou ao lado do cão, que aparece sorrindo e identificado.

Mushu tem carisma de sobra e, nas redes, aparece em situações divertidas e recheadas de fofura. Com dificuldade para acordar, no clima do natal ou vestido com gravatas e roupinhas, seu dia a dia é compartilhado aos seguidores.













*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.