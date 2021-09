Veja dicas que podem ajudar seu pet no tempo seco

O clima seco e as queimadas em excesso não afetam só os seres humanos, mas também os cães e gatos. Os pets também podem sofrer com a falta de umidade, que pode causar problemas de saúde, principalmente respiratórios.





Confira algumas dicas que podem ajudar a aliviar a situação e auxiliar nos cuidados das vias respiratórias dos pets:





- Proporcione uma alimentação mais leve, inclusive os petiscos. Frutas como melancia e rações úmidas são uma boa opção.





- Não deixe faltar água de jeito nenhum! A hidratação é fundamental, especialmente durante os períodos de baixa umidade. Ofereça água fresca e em abundância. Para incentivar o pet, pode-se espalhar potes de água pela casa.





- Tente umedecer o ar com umidificadores ou coloque baldes/bacias com água em alguns pontos da casa, pois o líquido evaporará e ajudará a umidificar o ambiente. Também funciona com toalhas úmidas próximas aos locais de descanso.





- Se for necessário, pode-se molhar levemente pontos estratégicos do corpo do animal, como área da coluna, almofadinhas das patas e o nariz. Com a orientação de um médico veterinário, pode-se usar colírios para manter os olhos hidratados.





- Evite passeios em horários muito quentes e leve água durante a caminhada com o pet.





- Fique atento aos sinais que podem indicar algum problema. Desânimo em excesso, dificuldade para respirar, tosse e secreção nasal são alguns sintomas que o tutor deve ficar atento e, se preciso, levar o pet ao veterinário. (Com informações de Vet Quality e Bom para cachorro)





*Sob supervisão de Fernanda Circhia