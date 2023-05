Apenas 7% do público-alvo se vacinou contra a gripe em Cambé

De acordo com dados da secretaria municipal de Saúde Pública, apenas 7% do público-alvo da campanha de vacinação contra o vírus da Influenza se vacinou em Cambé (Região Metropolitana de Londrina).





A ação começou no dia 10 de abril e já está imunizando idosos, gestantes, puérperas, crianças, profissionais da saúde e professores da rede pública e privada.



No entanto, a baixa adesão da população pode ser um risco para toda a sociedade, mas especialmente para os grupos prioritários, mais suscetíveis a Influenza – o vírus da gripe. Com a proximidade do inverno e frio mais intenso o número de casos da doença tende a aumentar.





De acordo com Cláudio Rezende, médico pneumologista do Serviço de Atenção Domiciliar de Cambé, nas estações mais frias tendemos a deixar os ambientes mais fechados e menos ventilados, aumentando a propagação de infecções respiratórias.





Afinal, quando alguém tosse ou espirra em cômodo fechado, o vírus não se espalha e pode atingir mais pessoas pelas vias aéreas.





