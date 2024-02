Após desabamento de forro, UPA de Londrina pode ser transferida para prédio na Faria Lima durante obras

O desabamento de parte do forro externo da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol, na zona oeste de Londrina, voltou a reforçar a necessidade de manutenção do espaço, que apesar de ter menos de uma década de existência, já apresenta diversos problemas estruturais. Segundo o município, este transtorno em específico aconteceu em razão de uma limpeza que estava sendo realizada na caixa d’água. Ninguém se machucou e o local foi isolado para reparos, sem impactar nos atendimentos.







A licitação para reforma da unidade foi publicada, pela segunda vez, em janeiro deste ano. A abertura dos envelopes das empresas interessadas ocorreu no dia dois de fevereiro. O custo máximo é de R$ 1,6 milhão. Não foi publicizado em documentação pública a ata com as propostas das empreiteiras que estão participando do edital.

O certame ainda não foi finalizado, mas a projeção da secretaria municipal de Saúde é de que as obras iniciem ainda durante o primeiro trimestre deste ano. “Estamos finalizando a análise dos documentos das empresas que participaram da licitação e a expectativa é de que até março consigamos dar a ordem de serviço e, consequentemente, mudar a UPA para outra estrutura ainda a ser definida pela prefeitura”, afirmou o responsável pela pasta, Felippe Machado.





O lugar que, por enquanto, tem mais chances de receber provisoriamente a unidade de pronto atendimento é um prédio que pertence ao hospital Evangélico, localizado na avenida Faria Lima, no jardim Alto da Colina, região oeste de Londrina. O espaço fica a cinco quilômetros de distância de onde hoje é a UPA, na rua Abelio Benatti. “A diretoria do hospital Evangélico tem se colocado parceira do município neste quesito para que possamos ocupar temporariamente aquela estrutura, que é uma estrutura de saúde, o que facilita muito a questão das adaptações”, explicou.





Os detalhes da negociação não foram divulgados. A reportagem procurou o hospital para comentar o assunto e o acordo a ser firmado com a prefeitura, porém, não houve retorno da instituição até a finalização da matéria.





