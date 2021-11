Arapongas amplia aplicação da terceira dose nos trabalhadores da saúde

A partir da próxima segunda-feira (08) Arapongas vai avançar com as aplicações da terceira dose (dose reforço) da vacina contra a Covid-19 para os trabalhadores da saúde que receberam a segunda dose (D2) há 180 dias, independentemente da vacina recebida. A orientação é em conformidade com a nota técnica Nº 47/2021-SECOVID/GAB/SECOVID/MS.

A dose reforço será aplicada em todos trabalhadores que atuam em espaços e estabelecimentos de saúde, sejam eles, médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares) ou trabalhadores de apoio, como: recepcionistas, seguranças, pessoal da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, aqueles que trabalham nos serviços de saúde, mas que não estão prestando serviços direto de assistência à saúde de pessoas.

“ A definição de trabalhadores de saúde seguirá o mesmo conceito já aplicado na ocasião da primeira/segunda dose, que segundo o PLANO NACIONAL DE OPERACIONALIZAÇÃO DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 e seus informes técnicos, com destaque para o Informe Técnico de 18/01/2021”, explica o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.





ESPECIFICAÇÕES

Os trabalhadores que apresentaram, no ato da primeira e segunda dose, documentos que comprovaram atuação profissional e local de trabalho e obtiveram o registro da vacina, neste município, como trabalhador de saúde, devem comparecer aos locais de vacinação com documentos pessoais (CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência), carteira de vacinação e apenas um comprovante atual de atuação profissional (carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou carteira do conselho de classe profissional).





Caso o trabalhador de saúde não tenha sido vacinado, neste município e nas etapas anteriores, como grupo prioritário dos trabalhadores de saúde, ou seja, ainda não tenha apresentado documentos profissionais e do estabelecimento de saúde em que atua, será necessário apresentar toda a documentação inicialmente exigida, abaixo pontuada, e integralmente elencada no link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-agenda_vacinacao.php#banner_vacina





1 - CÓPIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS:





CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência;





2 - CÓPIA DE DOCUMENTOS PROFISSIONAIS:





Carteira de trabalho ou contrato de trabalho ou carteira do conselho de classe profissional;





3 - CÓPIA DE DOCUMENTOS DO LOCAL DE TRABALHO:





LICENÇA SANITÁRIA OU COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO/DE SITUAÇÃO CADASTRAL (CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA) OU DOCUMENTO QUE DEMONSTRE VÍNCULO DE TRABALHO COM O SERVIÇO, CONFORME DESCRITO ABAIXO;





4 - CARTEIRA DE VACINAÇÃO.





LOCAIS E HORÁRIOS DE VACINAÇÃO:





DIAS ÚTEIS (SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA):







- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Palmares (Rua Tanatau, Nº 520): 9h às 20h;





- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Petrópolis (Rua Pato Mergulhador nº 280): 9h às 20h;





- Pronto Atendimento 18 Horas Cj. Flamingos (R. Iratauá, S/N): 9h às 20h;





- CISAM - apenas para o público feminino (Av. Gaturamo, 950): 9h às 16h.





FINAIS DE SEMANA (SÁBADOS E DOMINGOS):





- Laboratório Municipal de Análises Clínicas (Rua Atingau, ao lado da UPA 24Horas): 19h às 23h.

As demais atualizações do cronograma devem ser consultadas no site oficial do município -> Portal COVID-

19 - Agenda vacinação contra a COVID-19, disponível em: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-agenda_vacinacao.php#banner_vacina;