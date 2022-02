Arapongas inicia vacinação de crianças com cinco anos e sem comorbidades a partir de sexta

A Secretaria de Saúde de Maringá informou nesta quinta-feira (17) que a vacinação do público infantil contra a Covid-19 será ampliada a partir desta sexta-feira (18). Passam a ser vacinadas crianças com cinco anos que têm comorbidades. Ainda segundo a Secretaria, serão aplicadas exclusivamente doses do imunizante pediátrico da Pfizer.

O atendimento às crianças acontece de segunda a sexta-feira, exclusivamente das 9h às 14h, nos três Pronto Atendimentos 18 Horas da cidade, localizados no Conjunto Flamingos, Zona Sul e Jardim Petrópolis.

Os pais devem levar os seguintes documentos das crianças: CPF, Cartão SUS, registro de nascimento ou RG, comprovante de residência e caderneta de vacinação. Além disso, será necessário o termo de consentimento da vacina (disponível no site da prefeitura) assinado pelos pais e cópia do documento de identificação com foto.



Já para as crianças com deficiência permanente ou comorbidades, será necessário o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades. Caso a criança possua alguma deficiência permanente, também serão aceitos outros documentos comprobatórios, tais como extrato do BPC (Benefício de Prestação Continuada) e cartão de gratuidade de transporte coletivo. Para os alunos da APAE (Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais), será agendado horário específico e a vacinação destes será realizada na sede da instituição.







Para aqueles que residem com familiares que apresentam alto grau de imunossupressão, deverá ser apresentado laudo médico, dispondo de uma das seguintes doenças: imunodeficiência primária grave, tratamento ativo de quimioterapia para câncer, transplantado de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas em uso de drogas imunossupressoras, pessoa vivendo com HIV/Aids, uso de corticoides em dose maiores que 20 mg por dia de prednisona ou equivalente, paciente em hemodiálise, paciente com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas ou uso de drogas modificadoras da resposta imune.