Arapongas registra 34 novos casos e duas mortes pela covid-19

A secretaria de Saúde de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) divulgou, na segunda-feira (20), o registro de 34 novos casos confirmados do novo coronavírus e duas mortes pela doença.

Os dois óbitos, que ocorreram no último domingo (19), foram de dois homens. O primeiro, tinha 70 anos, não possuía comorbidades registradas e testou positivo em 31 de agosto.



O segundo homem tinha 69 anos. Ele possuía comorbidades e positivou no último dia 8, foi internado no mesmo dia.





Com as últimas confirmações, já são 564 falecimentos por complicações do vírus.



Dos 34 novos casos confirmados, 14 são homens e 20, mulheres. O município registrou ao todo 22.076 casos confirmados do novo vírus desde o início da pandemia, sendo 21.022 curados.





Arapongas possui cinco pacientes internados em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e três na enfermaria.