Baixa procura pela vacina bivalente contra a covid-19 preocupa a Sesa

A baixa procura pela vacina bivalente contra a Covid-19 tem preocupado a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde.





Após 15 dias desde o início da vacinação, dentre mais de um milhão de doses enviadas aos municípios, apenas 92.669 foram aplicadas - nem 10%.





Os dados foram extraídos do Vacinômetro Nacional nesta terça-feira (14) e podem ter um delay de informações por conta da integração de dados de algumas prefeituras com a plataforma nacional.







Em todo o País, 3.247.344 pessoas tomaram a dose. Em números absolutos, São Paulo lidera as aplicações, com 1.478.864, seguido por Rio de Janeiro (414.280), Rio Grande do Sul (215.805), Minas Gerais (183.253) e Bahia (147.481). Depois do Paraná, em sexto, aparecem Ceará (91.950), Goiás (85.379) e Santa Catarina (72.278).





A bivalente protege contra a cepa original do vírus Sars-CoV-2 e das variantes da Ômicron – predominante no mundo.

Conforme a orientação do PNI (Programa Nacional de Imunizações), essa vacina é indicada como dose de reforço, após a completude do esquema vacinal primário (primeira e segunda dose), inicialmente para grupos prioritários.





GRUPOS

O público contemplado inclui idosos acima de 60 anos, e pessoas acima de 12 anos que vivam em instituições de longa permanência (ILP), trabalhem nestas instituições; imunocomprometidos; e comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas.





Ao todo, os grupos somam mais de 2,4 milhões de paranaenses.





