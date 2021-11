Beto Preto diz que variante delta já possui 42 sublinhagens no Brasil

O secretário estadual de Saúde, Beto Preto, afirmou que a variante delta da Covid-19 já possui 42 sublinhagens identificadas e é prevalente na maioria dos casos registrados no País.

Ele acrescentou que a flexibilização de medidas de proteção depende do avanço da vacinação, além de outros dados. “Há cinco meses veio o alarme de que a variante delta chegaria ao País e hoje ela já é prevalente em 95% dos casos. É realmente um desafio. Outras variantes vão surgir. O coronavírus tem essa característica de tentar se diferenciar para sobreviver. Por isso a necessidade de tentar manter as medidas de proteção e fazer a vacinação ser efetiva”, ressaltou.

A declaração foi dada após o governador Ratinho Junior (PSD) destacar a possibilidade de retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras, caso a imunização atinja 80% dos adolescentes.







“Há essa possibilidade de retirar a obrigatoriedade antes do Natal se a gente atingir níveis de excelência. Isso a gente tem conversado bastante aqui no governo, de atingir 85% da vacinação com duas doses para os adultos com mais 18 anos ou que parte desse público tenha recebido a dose única da Janssen. E também é possível que, até o fim do mês de novembro, a gente atinja 80% dos adolescentes de 12 a 17 anos, pelo menos com a primeira dose. Hoje nós conseguimos bater 80,2% da população vacinada com duas doses ou dose única, no caso da Janssen, nos adultos maiores de 18 anos. E nos adolescentes, na primeira dose da Pfizer, nós já estamos com quase 56,88% de pessoas vacinadas já registradas no sistema de informação do Ministério da Saúde”, apontou.



Continue lendo na Folha de Londrina.