Brasil chega a 593 mil mortes por Covid e a mais de 21,3 milhões de casos

O Brasil registrou 661 mortes por Covid e 25.348 casos da doença, nesta quinta-feira (23). Com isso, o país chega 593.018 óbitos e a 21.307.960 pessoas infectadas desde o início da pandemia.





As médias móveis de mortes e casos continuam em crescimento, em comparação aos dados de duas semanas atrás. A média de óbitos é de 534 vidas perdidas por dia, aumento de 18%, e a de infecções é de 34.366 por dia, salto de 100%.





Os dados recentes, contudo, têm sofrido por instabilidades no sistema do Ministério da Saúde, recentemente atualizado, e por represamentos de informações. As médias, com isso, podem acabar impactadas.





O estado de São Paulo, na segunda (20), relatou problemas e disse que os óbitos notificados são inferiores ao esperado "devido a uma instabilidade no serviço do Sivep, sistema federal onde são notificados os casos graves de Covid-19 e as mortes". Na semana passada, os dados diários do consórcio também foram afetados por represamentos de casos em São Paulo, que incluiu dezenas de milhares de infecções de meses anteriores. Também na última semana e na terça, o Rio de Janeiro teve problemas no sistema de notificação e não divulgou os dados. Roraima e Bahia foram outros que tiveram problemas.





Outro exemplo é do Acre, que, após atualização da plataforma E-SUS, do ministério, acrescentou 18 mortes que não haviam sido contabilizadas anteriormente.





Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha de S.Paulo, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.





Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados nos 26 estados e no Distrito Federal.





O Brasil registrou 2.327.757 doses de vacinas contra Covid-19, nesta quinta. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 1.251.572 primeiras doses e 1.026.263 segundas. Também foram registradas 5.015 doses únicas e 44.907 doses de reforço.





Ao todo, 144.307.827 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil –80.243.383 delas já receberam a segunda dose do imunizante.





Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 84.428.532 pessoas com esquema vacinal completo no país.





Com isso, 91,61% da população com mais de 18 anos já recebeu ao menos uma dose (nesse caso, a 1ª dose de alguma vacina ou o imunizante de dose única) e 52,09% (também com mais de 18 anos) recebeu as duas doses recebidas ou a dose única da Janssen.





Mesmo quem completou o esquema vacinal com as duas doses deve manter cuidados básicos,

como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.





A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.