Brasil registra 64 mortes por Covid em 24 h e mais de 5 mil casos da doença

O Brasil registrou 64 mortes por Covid e 5.774 casos da doença, neste domingo (7). Com isso, o país chega a 609.484 vidas perdidas e a 21.877.828 pessoas infectadas pelo Sars-CoV-2 desde o início da pandemia.

Distrito Federal, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul e Tocantins não atualizaram dados de mortes e casos.





Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

O Distrito Federal não mais atualizará seus dados aos finais de semana e feriados. Já o Espírito Santo teve um problema na plataforma de informações.





Continua depois da publicidade

As médias móveis estão em queda, em relação aos dados de duas semanas atrás. Vale lembrar, porém, que aos domingos, segundas e feriados (como ocorreu na semana passada), os dados da pandemia são menores por atrasos de notificação nas secretarias de saúde.





A média de mortes agora é de 232 óbitos por dia, queda de 31%. E a média de casos é de 9.896 infecções diários, queda de 17%.





Continua depois da publicidade

Os dados do país, coletados até 20h, são fruto de colaboração entre Folha, UOL, O Estado de S. Paulo, Extra, O Globo e G1 para reunir e divulgar os números relativos à pandemia do novo coronavírus. As informações são recolhidas pelo consórcio de veículos de imprensa diariamente com as Secretarias de Saúde estaduais.

Os dados da vacinação contra a Covid-19, também coletados pelo consórcio, foram atualizados em 20 estados e no Distrito Federal.





O Brasil registrou 541.997 doses de vacinas contra Covid-19, neste domingo. De acordo com dados das secretarias estaduais de Saúde, foram 112.256 primeiras doses e 236.375 segundas. Também foram registradas 11.310 doses únicas e 182.056 doses de reforço.





Ao todo, 155.812.037 pessoas receberam pelo menos a primeira dose de uma vacina contra a Covid no Brasil –115.045.336 delas já receberam a segunda dose do imunizante. Somadas as doses únicas da vacina da Janssen contra a Covid, já são 119.586.696 pessoas com esquema vacinal completo no país.





Assim, o país já tem 73,04% da população com a 1ª dose e 56,06% dos brasileiros com esquema vacinal completo. Considerando somente a população adulta, os valores são, respectivamente, de 96,13% e 73,78%.





Mesmo quem completou o esquema vacinal com as duas doses deve manter cuidados básicos, como uso de máscara e distanciamento social, afirmam especialistas.





A iniciativa do consórcio de veículos de imprensa ocorreu em resposta às atitudes do governo Jair Bolsonaro (sem partido), que ameaçou sonegar dados, atrasou boletins sobre a doença e tirou informações do ar, com a interrupção da divulgação dos totais de casos e mortes. Além disso, o governo divulgou dados conflitantes.