Calor em Londrina divide opiniões e exige cuidados com a saúde

Se a escassez de chuva era uma preocupação até sábado (28), a boa notícia é que a chuva que começou a cair no domingo à noite em Londrina deve se estender ao longo da semana. Com isso, o calorzão, acompanhado do clima abafado, pode dar uma trégua.





Na última semana, o calor foi assunto na cidade. Os termômetros passaram dos 30 ºC, tendo chegado aos 36,1 ºC na segunda-feira (24), dia mais quente do ano.

Segundo o meteorologista do Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), Reinaldo Kneib, as altas temperaturas marcadas recentemente estão dentro do esperado para a estação, sendo consideradas normais.





"Se olhar a média histórica até agora, no dia 25, a gente está dentro do comportamento normal para a época do ano", afirma.

O QUE O LONDRINENSE PENSA?





A onda de calor dos últimos dias dividiu opiniões. Há quem goste das altas temperaturas, mas tem quem prefira um clima mais ameno.

Entre os entrevistados na região central da cidade, houve um consenso: a maioria opta por uma meia-estação. "Nem muito, nem pouco. Uns 25ºC tá bom.", disse Gabrielle Cristina de Oliveira, de 35 anos.





Luiz Gustavo Sugaiama, de 35 anos, mostra de que lado está: "Eu sou do time que não gosta muito do calor, mas também não gosta muito do frio. Meio-termo. 25ºC." Para ele, calor é sinônimo de cansaço e desânimo. "A gente sua muito, então não gosto, gosto do calor só para praia", justifica.





