Cambé vai aplicar fumacê nos bairros da região do Santo Amaro a partir desta quarta-feira

A Prefeitura de Cambé, através da Secretaria Municipal de Saúde Pública, informa que a partir desta quarta-feira (10) vai iniciar a aplicação de inseticida contra o mosquito da dengue através do fumacê nos bairros atendidos pela Unidade Básica de Saúde (UBS) do Santo Amaro. O veículo disponibilizado pela Regional de Saúde do Governo do Estado estará nas ruas no período da tarde.





A Secretaria informou que a previsão é de que 40 quarteirões sejam atendidos à tarde, e na sequência o veículo vai avançando para outras localidades. Para segurança da população e efetividade do inseticida, o fumacê é reaplicado na mesma via a cada três a cinco dias, até completar cinco ciclos.

São bairros de abrangência da UBS do Santo Amaro, o próprio Santo Amaro, além do Castelo Branco, Chácara Manella, Jardim Rejane, Jardim União, Monte Castelo, Parque Maracanã, Parque São Jorge, Santo André, São Caetano e São Leonardo.





Estejam atentos às medidas de segurança: ao ouvir o fumacê, abra portas, janelas e cortinas; retire roupas do varal; tampe vasilhames com alimentos, bebedouros de animais e cubra gaiolas de pássaros; não deixe utensílios de uso doméstico expostos no quintal; e após a passagem do carro troque a ração e água dos pets.