Centro de Imunização da Zona Norte passa a funcionar em outro horário em período de teste

Maior ponto de vacinação contra a Covid-19 em Londrina, o Centro de Imunização da Zona Norte, na rua Luiz Brugin esquina com a avenida Saul Elkind, terá um horário diferenciado nesta quinta (9) e sexta-feira (10). O lugar vai funcionar das 13h às 22h. Segundo a secretaria municipal de Saúde, a medida é uma experiência em razão da baixa procura pelo imunizante durante o período da manhã nos últimos dias.

“Por outro lado, identificamos que em todas as ações feitas à noite e aos sábados há um preenchimento da agenda rapidamente. Isso pode ser sinal de que o horário comercial, neste momento, seja um dificultador para a vacinação”, explicou o responsável pela pasta, Felippe Machado. O horário “padrão” do centro é das 7h às 19h.





A cidade também tem outros cinco locais para imunização: as UBS (Unidades Básicas de Saúde) do Jardim do Sol, Alvorada, Eldorado, Ouro Branco e Casoni. Nestes postos não existe previsão de alteração no expediente. Londrina já aplicou 919.522 doses de vacina anticovid até a noite de terça-feira (7). São 443.822 primeiras doses, 388.949 segundas, 13.126 únicas e 76.625 reforços.





