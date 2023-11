Com 614 confirmações, região de Maringá é a que mais tem casos de dengue no PR

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) divulgou nesta terça-feira (21) o novo boletim semanal da dengue com 418 novos casos da doença e nenhum óbito no Paraná. Com isso, são 3.091 confirmações desde o início do atual período epidemiológico, em 30 de julho. No total, há 25.275 notificações e 5.978 casos em investigação.



No período, foi registrada a morte de um homem, residente do município de Marilena, região Noroeste, de abrangência da 14ª Regional de Saúde de Paranavaí.



Dos 399 municípios, 203 tiveram casos confirmados e 344 registraram notificações. As Regionais de Saúde com mais casos confirmados de dengue são Maringá (614), Londrina (605), Paranavaí (401), Paranaguá (245) e Foz do Iguaçu (213).