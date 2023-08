Com foco na imunização, Estado reforça orientações sobre a saúde do homem

“Saúde do Homem, Imunização é Fundamental” é o tema da campanha estadual 2023 de orientação à população masculina sobre a importância de manter hábitos saudáveis, voltada para a prevenção de doenças e promoção da saúde: o Agosto Azul.





Há 11 anos, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) realiza a campanha, em parceria com as secretarias municipais de Saúde, outras secretarias e órgãos da administração pública e da sociedade civil. A escolha da data foi instituída pela Lei Estadual 17.099/2012.

A prevenção é a maior bandeira desta iniciativa e envolve várias áreas da saúde, incluindo a vacinação. Ela garante segurança e a defesa contra vários tipos de doenças, além de evitar a transmissão para outras pessoas que não estão protegidas com as vacinas ou não podem receber as doses, caso dos bebês.





Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, as estatísticas apontam que o sexo masculino procura muito menos os médicos e serviços de saúde do que as mulheres, por isso o alerta deve ser intenso. “A população masculina no Paraná deve ficar atenta aos sinais e acessar periodicamente os serviços de saúde. A prevenção ainda é o melhor caminho, e o Governo do Estado disponibiliza atendimento e cuidado necessários”, alertou.

Essa iniciativa fortalece o Movimento Nacional pela Vacinação e o Pacto pela Vacinação, iniciativas de consciência para ampliar os índices de imunização no País. Com foco prioritário na retomada das altas coberturas vacinais, o incentivo e chamamento do Agosto Azul para os homens são medidas importantes para a redução de doenças, sequelas e mortes.





AÇÕES

Várias ações estão sendo organizadas nas Regionais de Saúde para o incentivo ao cuidado da saúde do homem durante este mês. De abrangência da 15ª Regional de Maringá, o município de Iguaraçu realizará no dia 28 de agosto ações educativas, campeonato de futebol, show de rock e atrações culturais em prol da saúde masculina.





Na 1ª Regional de Paranaguá haverá testagem e teledermatologia, que possibilita a elaboração de laudos à distância por médicos especialistas via sistema on-line. A 20ª Regional de Saúde de Toledo intensificará a quantidade ofertada de exames de rastreio para o câncer de próstata, dentre outras ações que estão sendo organizadas nas demais regionais.

ACESSO À SAÚDE

A campanha também busca reforçar a Política Nacional de Atenção Integral da Saúde do Homem (PNAISH), do Ministério da Saúde, de 27 de agosto de 2009, com o objetivo geral de promover a melhoria das condições de saúde da população masculina para a redução da morbidade e mortalidade através do enfrentamento.







“Ainda é preocupante que o homem geralmente acesse o sistema de saúde por meio da atenção especializada, já com o problema instalado, causando consequências como o agravo da morbidade, maior sofrimento, menor possibilidade de resolução do problema de saúde e maior ônus para o Sistema Único de Saúde”, alertou o coordenador da saúde do homem na Divisão da Saúde da Família da Sesa, Wladmir Cid Gonçalves.

Manter a caderneta de vacinas atualizada é uma das medidas mais eficazes para atender ao propósito da campanha. De acordo com Virginia Dobkowski Franco dos Santos, chefe da Divisão de Vigilância do Programa de Imunização, existem seis vacinas recomendadas na proteção à saúde do homem disponibilizadas no SUS. “Estamos no Mês dos Pais e da campanha Agosto Azul, que conscientiza sobre a importância de os homens cuidarem da saúde. Todas as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde dos municípios”, enfatizou.





Confira as vacinas recomendadas aos homens:

Vacina Tríplice viral

Doença que previne: sarampo, caxumba e rubéola

Quando aplicar: para adultos não vacinados, duas doses até 29 anos; entre 29 e 49 anos, dose única

Esquema vacinal: uma ou duas doses, conforme a idade





Vacina Hepatite B

Doença que previne: hepatite B

Quando aplicar: para adultos não vacinados

Esquema vacinal: 3 doses





Vacina dT adulto

Doença que previne: difteria e tétano

Quando aplicar: dez anos após a última dose

Esquema vacinal: 3 doses e reforço a cada dez anos





Vacina Influenza – campanha de vacinação

Doença que previne: influenza (gripe) trivalente, com tipos de cepas de vírus em combinação: H1N1 (A/Sydney/5/2021); H3N2 (A/Darwin/9/2021); Linhagem B/Victoria (B/Áustria/02/1359417/2021)



Quando aplicar: a partir de 6 meses de idade

Esquema vacinal: dose anual





Vacina Covid-19 – campanha de vacinação

Doença que previne: doença causada pelo vírus SARS-CoV-2

Quando aplicar: a partir dos 6 meses de idade

Esquema vacinal: 2 doses e reforço em 2023





Febre amarela

Indicação: até 59 anos de idade

Doença que previne: febre amarela

Quando aplicar: a partir dos 5 anos de idade

Esquema vacinal: do