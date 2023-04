Combate à psicofobia é celebrado dia 12 de abril; entenda o que significa

Em torno de 10% da população mundial sofrem com algum tipo de doença mental, cenário que se potencializou com a pandemia do coronavírus. Ao todo, são cerca de 720 milhões de pessoas, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). O termo psicofobia, criado pelo psiquiatra Antônio Geraldo, presidente da ABP (Associação Brasileira de Psiquiatria), definiu a data de 12 de abril como o Dia Nacional de Enfrentamento à Psicofobia.





“Existe um grande estigma (preconceito) social quando o assunto é doença mental. Os portadores, além de sofrerem com os sintomas cruéis das doenças, precisam enfrentar os julgamentos e são duramente penalizados tendo que ouvir que isso é frescura, falta de Deus, preguiça e até fingimento. Por isso, precisamos falar sobre o assunto. Isso ajuda a tirar rótulos pejorativos daqueles que enfrentam a doença e proporciona uma esperança para aqueles que sofrem calados”, afirma o psiquiatra Júlio Dutra, presidente da APPsiq (Associação de Psiquiatria do Paraná).

Segundo o especialista, o papel das associações como a Appsiq é fundamental no sentido de informar corretamente a população sobre as doenças mentais, além de conscientizar sobre sintomas e tratamentos disponíveis. “Nós, psiquiatras, temos o dever de alertar a sociedade a perceber, o quanto antes, os sintomas destas doenças que, na maioria das vezes, são silenciosas e se instalam de forma sorrateira. A demora na busca por tratamento ajuda a aumentar o preconceito, pois, amigos e familiares, aqueles que estão próximos, dizem que é frescura, que foi de uma hora para outra, que não é nada demais”, ressalta o especialista.





Júlio Dutra aponta que “os processos sociais, inclusive os de bullying e de preconceito, interferem no processo da doença que a pessoa está vivenciando e enfrentando. Isso significa, também, um sintoma de como a sociedade lida com esse tipo de situação”, ressalta o médico presidente da Appsiq. Então, de acordo com ele, quanto mais se fala sobre o assunto, mais se derrubam os estigmas sociais.

