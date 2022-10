Eleições 2022: descubra como evitar estresse e ansiedade até domingo

No próximo domingo (30), acontecem as eleições do segundo turno para presidente e governadores em alguns estados.





Além do desgaste natural de uma longa campanha, 2022 se caracterizou por uma polarização ainda maior, que trouxe à tona desavenças políticas e ideológicas para o círculo social e familiar.

Neste cenário, é importante saber como lidar com a ansiedade em relação ao resultado e às relações pessoais. De acordo com o médico psiquiatra Higor Caldato, é possível evitar o estresse a ansiedade por meio de algumas orientações simples.





Confira abaixo 12 dicas que podem te ajudar a cuidar de sua saúde mental durante o período:

Não se isole numa bolha

Não adianta dar unfollow em todos os que pensam diferente de você. Isso vai te deixar vivendo em uma bolha descolada da realidade, que é plural.



Unfollow terapêutico





Tente não ficar preso a uma bolha, mas também é válido deixar de seguir perfis, páginas e pessoas que compartilham fake news e mensagens de ódio e que te botam para baixo. Não ler comentários de desconhecidos também é uma boa medida, que te blinda inclusive de posts invadidos por robôs.

Tente manter a tolerância nas relações pessoais





Não seguir pessoas e páginas que publicam posts que te fazem mal é uma coisa, mas cortar parentes e amigos da vida é diferente. O ideal é buscar outros assuntos em comum. Caso não resolva, diminua o convívio durante esse período. Cortar relações deve ser o último recurso.

Evite o excesso de informações e fake news sobre as eleições





Escolha fontes jornalísticas de confiança.

Atualize-se apenas uma vez por dia





Escolha um horário para ler as notícias do dia, saber se houve alguma nova pesquisa de intenção de voto, alguma nova declaração ou fato novo. De preferência, não o faça na hora de dormir, para não perder o sono.





Mude o foco





Nos outros momentos do dia, leia sobre outros temas, veja programa sobre outros assuntos.





Pratique atividades que sejam terapêuticas para você





Caminhar, ler, ouvir música, meditar, assistir a um filme ou série leve, jogar jogos de tabuleiro, praticar o seu hobby: vale escolher aquilo que te relaxa e te faz feliz.





Exercite o corpo





Atividades físicas e esportes liberam hormônios importantes para o bem-estar e ainda oxigenam o cérebro, facilitando a tomada de decisões.





Exerça o autocuidado





Melhorar a autoestima e buscar fontes de relaxamento é sempre importante: massagens, meditação, banhos mornos e até mesmo investir na própria espiritualidade podem ser bons aliados.





Durma bem





Um sono de qualidade faz toda a diferença na hora de garantir o equilíbrio emocional.





Cuide da alimentação e busque uma nutrição mais relaxante





Nada de alimentos gordurosos e pesados, que podem embrulhar o estômago e causar desconfortos. À noite, invista em chás sem cafeína.





Não se abstenha de ter e defender uma opinião





Construir sua própria opinião contribui para diminuir a angústia, desde que ela não seja acompanhada por intolerância em relação às opiniões dos outros.