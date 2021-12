Saiba como tomar sol sem correr riscos

O verão é época de muito sol e calor, a oportunidade perfeita para aproveitar uma praia ou piscina. O sol faz muito bem para nossa saúde, fonte quentinha de vitamina D. No entanto, apesar de ser bom para nós, se não tomarmos alguns cuidados, o sol pode também ser bastante prejudicial.

Se você é aquela pessoa que adora pegar uma marquinha e fica deitada no sol sem se cuidar, você está se expondo aos raios UV (ultra violeta). Esses raios podem causar danos a sua pele e saúde, podendo até ocasionar o câncer de pele. Por conta disso, o médico Rafael Soares, especialista em dermatologia e nutrologia, da algumas dicas para que possamos aproveitar o sol com segurança.

O médico explica que antes de se expor ao sol, é importante aplicar o protetor solar com quinze minutos de antecedência. Também é necessário reaplicar pelo menos a cada duas horas.

Outra dica é sempre se lembrar de todos os lugares para passar protetor, até na nuca e na orelha. Também proteger o couro cabeludo com chapéus, bonés e protetores para os cabelos. Dê preferência para materiais com fator de proteção de raios UV e por roupas com tecidos leves e frescos.

Para que o protetor não aumente a oleosidade da pele, uma dica é assim que chegar em casa remove-lo com produtos micelares. E claro, precisamos beber muita água. É fundamental água em todas as estações e todos os dias, mas no verão precisamos de uma atenção a mais para poder manter o corpo saudável e hidratado.