Concurso público da Saúde terá mais de 10 mil candidatos no domingo

Além do Vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina), o concurso público da Secretaria Municipal de Saúde vai movimentar a cidade. Ao todo, 10.210 pessoas tiveram suas inscrições homologadas e estão aptas a realizar as provas no próximo domingo (5).





Neste processo de seleção, estão sendo disponibilizadas 41 vagas para 13 cargos, entre médicos plantonistas, educadores físicos, enfermeiros, psicólogo, agentes comunitários de saúde (ACS), técnico de saúde da família e atenção domiciliar e outros. Há vagas reservadas para candidatos afro-brasileiros ou pessoas com deficiência.

Os candidatos que tiveram inscrição homologada para participar do concurso público da Saúde, em Londrina, já podem conferir exatamente onde e quando irão realizar as provas objetivas do certame. É preciso retirar o Cartão de Convocação (entrar em Anexo Único ou via “Área do Candidato”) e imprimir o documento que é solicitado para apresentação no dia das provas. As informações e todos os editais e anexos referentes ao Concurso Público nº 212/2022 estão reunidas no site da Fundação Fafipa (www.fundacaofafipa.org.br) , banca responsável pela condução das etapas do concurso.





As provas objetivas serão aplicadas, para todos os cargos, no dia 5 de março, nos períodos matutino e vespertino. No total, serão nove locais recebendo os candidatos, em diferentes regiões de Londrina: Faculdades Positivo, Inesul e Unopar – Unidade Niterói, e os colégios estaduais Barão do Rio Branco, Carlos de Almeida, Hugo Simas, Doutor Gabriel Carneiro Martins, Marcelino Champagnat e Professor José Carlos Pinotti.



A duração total das provas será de quatro horas, incluído o tempo de marcação nas folhas de respostas. De manhã, farão as provas os inscritos para cargos de níveis Fundamental e Médio, sendo que os portões irão se abrir às 8h e fechados às 8h40, com início marcado para as 9h. Já à tarde quem realiza as provas são os candidatos de nível superior. A abertura dos portões deve ocorrer às 14h, com fechamento às 14h40, começando as provas a partir das 15h.





A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, pediu atenção aos candidatos no dia da prova já que, também no dia 5, será realizada na cidade, concomitantemente, a primeira etapa do Vestibular da UEL. “Teremos, no mesmo dia, outro grande concurso que é a prova da UEL, mobilizando milhares de pessoas e movimentando Londrina. Mesmo que os locais das provas objetivas do concurso da Saúde da Prefeitura não sejam próximos aos do vestibular da UEL, o trânsito naturalmente será maior, então é preciso que os inscritos saibam exatamente o seu local de prova e se preparem para não correrem o risco de chegarem atrasados”, afirmou.

Bellusci informou que tanto a SMRH como a banca da Fafipa tiveram o cuidado de selecionar pontos de prova em áreas mais distantes daqueles onde serão feitas as provas da UEL.





Além disso, a titular da pasta do RH da Prefeitura ainda reforçou que os candidatos precisam chegar com antecedência, não esquecendo do Cartão de Convocação individual, documento pessoal com foto e demais itens solicitados no edital do concurso.

Provas e gabarito





Os candidatos do concurso da Saúde farão provas objetivas composta por 40 questões, com conteúdos distribuídos conforme cada área de conhecimento e indicados no Edital 212/2022. Para os cargos médicos serão avaliadas questões sobre Legislação e Conhecimentos Específicos; e para os demais cargos a prova abrange Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Legislação e Conhecimentos Específicos).

O gabarito preliminar e o caderno de questões da prova objetiva serão divulgados um dia após a aplicação das avaliações, ou seja, no dia 6 de março, uma segunda-feira. Os cadernos de questões ficarão disponíveis no endereço www.fundacaofafipa.org.br – na “Área do Candidato”, para serem baixados durante o prazo improrrogável de 10 dias corridos.





A Comissão de Coordenação Geral da Secretaria Municipal de Recursos Humanos (SMRH) é responsável pelo planejamento, organização e coordenação dos procedimentos a serem adotados no processo de concurso público. Todas as questões burocráticas necessárias para realizar o certame são objeto de trabalho deste grupo.

A SMRH, Secretaria Municipal de Saúde e outros órgãos terão servidores dignados como fiscais de contrato para acompanhar os trabalhos da Fundação Fafipa em cada um dos locais de prova. E a Guarda Municipal sempre presta suporte nas ações de segurança, bem como a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) organiza questões relacionadas ao tráfego das vias públicas.





Avaliação de títulos e etapas

Especificamente para os cargos de nível superior, também haverá no concurso a etapa de avaliação de títulos, sendo que os documentos deverão ser apresentados no período de 13 a 15 de abril, por meio de entrega eletrônica. O resultado preliminar dessa etapa será divulgado em 24 de abril e, após transcorrido o período de recursos, a previsão é que o resultado final seja publicado em 3 de maio.







Quem se inscreveu para a função de Agente Comunitário de Saúde (ACS) também deverá passar por um Teste de Aptidão Física (TAF), programado para ser realizado em 23 de abril, e consistindo em uma corrida de 1.600 metros.





Após a realização de todas as etapas e prazos para recursos, a previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em 15 de maio. (Com informações do N.Com)