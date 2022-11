Covid-19: Londrina registra mais três mortes e 78 novos casos

Com isso, o município soma 149.199 casos da doença, bem como 2.620 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus.





A COVID-19





De acordo com o Ministério da Saúde, a covid-19 é causada pela infecção do novo coronavírus. Identificada, primeiramente, na China, a doença pode apresentar quadros que variam de leves a moderados e graves. No Brasil e no mundo, a enfermidade foi responsável por uma série de óbitos.

A covid-19 é transmitida pelo ar e/ou pelo contato com secreções contaminadas pelo vírus. Os sintomas iniciais da doença são, na maioria dos casos, semelhantes aos de uma gripe, tais como febre, tosse, dores de cabeça e dificuldade para respirar.





Caso perceba algum sinal da covid-19, o indivíduo deve procurar atendimento médico para realizar os exames necessários.

VACINAÇÃO





A imunização é, atualmente, uma das principais formas de prevenir a ocorrência de casos graves de covid-19.





Na próxima quinta-feira (17), Londrina irá receber novas doses da vacina contra a covid-19 e os detalhes sobre o cronograma de imunização serão informados pelo secretário de Saúde, Felippe Machado.