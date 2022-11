Covid-19: pediatra de Londrina afirma que vacinas para bebês são seguras e reações são raras

A pediatra infectologista e docente da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Jaqueline Dario Capobiango, afirmou que as vacinas para Covid-19 são seguras em pediatria e há dados demonstrando isso.





"Felizmente, as vacinas são muito seguras e reações são muito raras e na grande maioria das vezes são leves e autolimitadas.”

Ela explicou que quando ocorrem as reações após a administração de alguma vacina, na maioria dos casos a causa não é a vacina e acontecem ao acaso, mas estão somente temporalmente associadas a ela. “Porém, como ocorre com qualquer fármaco, eventos adversos podem acontecer."





Ela relatou que milhões de doses de vacina para Covid-19 foram administradas em crianças no mundo, com relatos de febre baixa, dor no local da aplicação, além de dor no corpo e dor de cabeça, que desaparecem espontaneamente.





Capobiango reforçou que, se houver baixas coberturas vacinais, muitas crianças suscetíveis ao vírus da Covid 19 podem adoecer e apresentar formas graves da doença, com insuficiência respiratória levando a hospitalização e óbito.





"Também há o risco de apresentarem uma forma da doença Covid-19 denominada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica (SIM-P), que causa inflamação em vários órgãos, incluindo o coração e as coronárias.”







