Curso capacita médicos e enfermeiros para atendimento aeromédico com helicópteros

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) promoveu na cidade de Cascavel, no Oeste do Estado um curso de operador de suporte médico para as equipes que compõem as tripulações aeromédicas da UAP (Unidade Aérea Pública), e do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) do Paraná.





Ao todo, 20 profissionais entre médicos e enfermeiros, das bases aeromédicas de Maringá, Ponta Grossa, Londrina e Cascavel, concluíram o treinamento, na sexta (26) e no sábado (27).

“Esse é o quarto curso organizado pela Sesa e tem como objetivo aprimorar e padronizar os processos operacionais das equipes para o atendimento pré-hospitalar e inter-hospitalar com a utilização de helicóptero”, disse o secretário de Estado da Saúde, César Neves.





Na prática, o curso permite a formação e a autorização técnica em termos de voo para que o médico e o enfermeiro possam trabalhar nestes helicópteros. O serviço aeromédico do Paraná é autorizado pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) e segue as diretrizes dispostas no RBAC (Regulamento Brasileiro de Aviação Civil) nº 90. O curso ofertado pela Sesa segue as orientações do RBAC.

