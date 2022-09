Doação de órgãos: quatro em cada cinco famílias paranaenses autorizam procedimento

Quatro em cada cinco famílias de potenciais doadores de órgãos ou tecidos no Paraná autorizam o procedimento. A taxa (80% de permissão) está acima da média do Brasil, em que 54% das pessoas autorizam a doação.

A informação foi repassada pela coordenadora da organização de procura de órgãos de Londrina, Emanuelle Fiorio Zocoler, durante o encerramento da campanha Setembro Verde no HU (Hospital Universitário), realizada na manhã desta terça-feira (27). A data também é lembrada como Dia Nacional da Doação de Órgãos

"Estamos com queda na taxa de recusa. Além do treinamento dos profissionais na abordagem, realizamos muitos eventos e mantemos a educação permanente das comunidades dos hospitais para que acolham bem essas famílias para pacientes que abrem protocolo de morte cerebral e de pacientes com diagnóstico de morte", disse Zocoler, justificando o alto índice.

Ela explicou que o corpo de captação de doações esclarece as famílias sobre todo o procedimento de internamento. "É nessa hora que é oportunizada a doação de órgãos. Tudo o que era preciso para o ente dela foi feito e infelizmente o desfecho não foi favorável. Uma família bem atendida e bem esclarecida doa os órgãos do seu ente", afirmou.



Fila de espera



Segundo a coordenadora, a fila de pessoas esperando um órgão ou tecido no Brasil é de 50 mil pessoas e no Paraná este número está em 2,8 mil. No Estado as doações, que já atingiram 41 pmp (por milhão de população) em 2020, hoje está em 38 pmp. "Houve uma queda, mesmo assim o Paraná é líder nacional de doações. Também é líder de transplante de rins e fígado" afirmou ela, dizendo que não há dados específicos de Londrina. "Mas temos 11 potenciais doadores na cidade por mês."

Ela ressaltou que órgãos como o fígado e os rins não têm idade limite para doação. "Essas doações podem ser de qualquer idade, dependendo dos exames. Já o coração e o pulmão têm outros critérios. O coração e o pulmão devem ser doados até 50 anos. O paciente não pode estar muito tempo entubado e não pode estar muito tempo parado", destacou.



Assunto em casa

Publicidade



O Coordenador de enfermagem da Cihdott (Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante) do HU de Londrina, Carlos Aparecido de Oliveira, declarou que o mais importante nesse processo é que as famílias devem falar sobre o assunto em casa. "Quando isso ocorre há mais possibilidade de que a doação se concretize. Quando há morte encefálica na UTI, se as famílias não conversam sobre o assunto, temos muita dificuldade de fazer essa captação, porque quem autoriza a doação é a família de primeiro e segundo grau." Ele reforçou que das 50 mil pessoas que aguardam doação de órgãos ou tecidos no Brasil, mais de mil são crianças.

Durante o encerramento da campanha Setembro Verde, pacientes beneficiados com a doação e familiares que autorização o gesto deram depoimentos. Confira:



Doações de uma bailarina

- Vítor Ogawa/Grupo Folha