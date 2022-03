Em três dias, Secretaria da Saúde de Londrina divulga 2,6 mil infecções por Covid-19 'esquecidas'

Em apenas três dias, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina “encontrou” 2.600 casos confirmados de Covid-19 em Londrina que estavam “esquecidos”. Os números alavancaram a quantidade de novas confirmações dos boletins diários de terça-feira (15), quarta (16) e desta quinta-feira (17).

Segundo o secretário de Saúde de Londrina, Felippe Machado, foram cerca de 4 mil notificações que chegaram atrasadas ao sistema da vigilância epidemiológica.

O boletim desta quinta trouxe 963 casos confirmados em relação ao do dia anterior, mas, do total, apenas 63 foram reportados nas últimas 24 horas e outros 900 são casos mais antigos. O documento também notifica mais três mortes confirmadas, referentes a um homem, aos 63 anos, e duas mulheres, aos 77 e 94 anos. O total de óbitos provocados pela Covid-19 em Londrina se acumula em 2.475 desde o início da pandemia





O boletim de quarta-feira noticiou 1.015 casos de Covid-19, dos quais 900 também estavam represados, e o de terça informou 865, dos quais 800 eram anteriores às últimas 24 horas.





Por meio da assessoria de imprensa, Felippe Machado explicou que oscilação do sistema por conta de muita informação, atrasos em informações de farmácias e aumento grande no início do ano. Ele informa que os cerca de quatro mil novos casos serão informados nos boletins e o número deve baixar novamente em dois dias.

