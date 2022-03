Maioria dos londrinenses não dispensa a máscara após revogação do decreto de obrigatoriedade

A Prefeitura de Londrina revogou o decreto municipal de 2020 sobre a obrigatoriedade da máscara e publicou uma nova resolução, em que sinalizou que vai seguir as orientações do estado. Com a decisão, a utilização do acessório de proteção em ambientes abertos agora é oficialmente opcional na segunda maior cidade paranaense. Nas ruas, a “novidade” dividiu opiniões, com muitos dizendo que vão continuar com a máscara, pelo menos, mais algumas semanas.



No Calçadão foi perceptível notar a máscara no rosto da maioria das pessoas que circulavam pelo espaço na manhã desta quinta-feira (17), primeiro dia com flexibilização. “A máscara é uma proteção a mais. Mesmo com muita gente vacinada e os números mais tranquilos, ainda estamos em pandemia de coronavírus. Não acho prudente dispensar agora”, opinou a auxiliar de caixa Grazielly Souza.



Com um filho pequeno com asma e morando com os pais idosos, a dona de casa Angela Menezes também afirmou que vai seguir com a máscara nos locais ao ar livre. “Já estamos usando máscara há praticamente dois anos. É até estranho ver as pessoas sem, gera um incômodo, um constrangimento. Me sinto mais segura com máscara. O Calçadão é um lugar aberto, mas com muitas pessoas andando ao mesmo tempo próximas”, constatou.







Quem já aboliu o equipamento de proteção destacou a sensação de liberdade e normalidade. “Aos poucos estamos voltando à vida ao normal. Outros estados estão liberando a máscara e acredito que chegou a hora de fazermos o mesmo. O vírus não vai acabar de uma hora para outra, então, temos que nos adaptar a essa realidade e tomando os cuidados”, relatou o aposentado Geraldo Dias.



