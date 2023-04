Endemias retira mais de 620 mil ovos do Aedes aegypti por meio de armadilhas

Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da coordenação de Controle de Endemias, retirou 620.136 ovos do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e de outras doenças, por meio de armadilhas do tipo ovitrampas, do início do ano até agora. Além de fazer a retirada dos ovos, estas armadilhas são utilizadas para fazer o monitoramento populacional do Aedes. “Significa que teremos 620 mil mosquitos a menos da dengue deixando de circular em função desta armadilha, número altamente expressivo”, explicou o secretário da pasta, Felippe Machado.





Dos 620.136 ovos, 146.247 foram retirados da região sul; 123.192 da região norte; 122.100 da região leste; 114.838 da região noroeste; 65.646 da região central; e 48.113 da região oeste. Ao todo, foram instadas 423 armadilhas, sendo 84 na região oeste; 77 na região noroeste; 72 na região norte; 70 na região sul; 64 na região leste; e 56 na região central. As ovitrampas prosseguem instaladas, em funcionamento.



O município de Londrina enfrenta uma grande epidemia de dengue, com oito óbitos e mais de 4 mil casos confirmados da doença, desde o início do ano. Além disso, foram registradas mais de 25 mil notificações, das quais 17.630 seguem em análise, aguardando o resultado de exames, e 3.444 foram descartadas. Os números são do último boletim epidemiológico sobre a dengue, divulgado na semana passada pela SMS.



De acordo com o coordenador de Endemias da SMS, Nino Ribas, nesta semana a Prefeitura vai promover diversas ações de combate à dengue. Entre elas, estão o atendimento de casos suspeitos de arboviroses, realizando busca de novos sintomáticos e eliminações de possíveis criadouros, e vistorias em imóveis classificados com “pontos estratégicos”. “Faremos, ainda, atendimento a denúncias feitas por munícipes via 0800 e Ouvidoria, e teremos equipes realizando monitoramento através de armadilhas ovitrampas, mutirões educativos e limpeza de imóveis críticos. Também vamos promover a intensificação de atividades em bairros com alta incidência de casos suspeitos de aboviroses, atividades de levantamento de índices entomológicos e atendimento de imóveis em poder de imobiliárias e/ou particulares. Haverá, também, ações educativas como palestras nas escolas, empresas e para a sociedade civil organizada”, apontou.





Disque Dengue – A Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o Disque Dengue, por meio do número gratuito 0800-400-1893, para que a população possa fazer denúncias de imóveis ou áreas suspeitas de terem focos do mosquito Aedes aegypti, como terrenos baldios ou ambientes que possam facilitar a proliferação do vetor. As denúncias podem ser feitas de segunda a sexta, das 8h às 17h. Também é possível denunciar por meio do endereço eletrônico https://sisvas.londrina.pr.gov.br/index.php/denuncias, a qualquer hora.





Atendimento à dengue – A Prefeitura disponibiliza cinco Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para atender exclusivamente os casos de dengue, nos bairros Maria Cecília, Vivi Xavier, Ideal, Ouro Branco e Santiago. Elas prestam assistência com expediente ampliado, de segunda a sexta, das 7h às 22h, e aos sábados das 7h às 19h.





Além disso, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim Sabará continua sendo referência para os casos de dengue, 24h por dia, para toda a cidade, e as outras UBSs do município também prestam atendimento para os casos de dengue, porém não de forma exclusiva.