Estudo na área de psiquiatria une UEL, PUC-PR e Universidade de Oxford

O professor de Psiquiatria na Universidade de Oxford e diretor do National Institute for Health and Care Research (NIHR), Andrea Cipriani, realizou nesta terça-feira (27), em Londrina, a palestra "Psiquiatria de precisão e a individualização de tratamento em saúde mental".





A apresentação ocorreu na sede da Associação Médica, rua Harry Prochet, 1055. A palestra faz parte das atividades que envolvem uma parceria da Universidade Estadual de Londrina (UEL) e a Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) com a Oxford University, apoiada pela Prefeitura de Londrina.



Além da palestra, essa parceria também propõe o desenvolvimento de estudo científico que busca produzir dados que serão usados no aperfeiçoamento de uma plataforma que auxilia o diagnóstico de saúde mental, a chamada “Petrushka”.





O objetivo dessa ferramenta é personalizar o tratamento antidepressivo em indivíduos adultos com depressão unipolar. Todo o trabalho será desenvolvido com a participação dos alunos das duas instituições, aplicando as metodologias em pacientes londrinenses.

A profa. dra. da PUC-PR e coordenadora do NAP-AML (Núcleo de Apoio ao Pesquisador da Associação Médica de Londrina), Karen Fernandes, colaborou na firmação dessa parceria com a universidade de Oxford e enfatiza a importância da pesquisa.





“A possibilidade de você individualizar o tratamento, e também envolver o paciente nessa escolha terapêutica é revolucionário e vai dar uma grande contribuição para a saúde mental, e também como um aprendizado para as escolas de medicina da PUC e da UEL. E que cada vez mais nós possamos trabalhar com tecnologia e desenvolver ferramentas que possam melhorar a assertividades dos médicos”, disse.

O presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, relatou que a Prefeitura de Londrina participou no processo de viabilizar a vinda do professor Andrea Cipriani a Londrina, que será a única cidade do Brasil a participar do estudo.





“É uma honra ter o professor Cipriani em Londrina, ele é uma das maiores autoridades do mundo na questão da psiquiatria, e ser a única cidade do Brasil que vai participar desse estudo é um um orgulho para nós. É muito importante o desenvolvimento dessa pesquisa para o avanço do atendimento em psiquiatria no mundo. Londrina vai representar o Brasil”, afirmou.





