Estudantes e funcionários do HU protestam contra terceirização

Centenas de alunos, professores, servidores e integrantes de sindicatos e entidades realizaram um ato na manhã desta terça-feira (6) em frente ao HU (Hospital Universitário) de Londrina, na zona leste. A manifestação mostrou a contrariedade do grupo ao projeto de lei 522/2022, de autoria do Governo do Estado. O documento foi enviado em regime de urgência à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) na semana passada e visa mudar a gestão dos hospitais universitários do Paraná.







Na prática, caso seja aprovada, a proposta abre a possibilidade de terceirização ou até privatização da parte assistencial das instituições, mantendo o Estado responsável apenas com o âmbito acadêmico. “Não temos clareza de como seria a divisão da gestão administrativa e educacional. O que estamos entendendo da proposta é que a gestão passa a ser fundacional, porém, não temos conhecimento de quais seriam as fundações que poderiam participar, se as existentes dentro da estrutura da universidade ou outras”, destacou a diretora Administrativa do HU de Londrina, Daiane Vieira Cardoso.

Durante o protesto, os participantes levantaram cartazes e faixas em favor do HU e do SUS (Sistema Único de Saúde) e gritaram palavras de ordem. Os manifestantes também ocuparam durante vários momentos os dois sentidos da avenida Robert Koch, liberando o trânsito logo na sequência. Diversos motoristas mostraram adesão à demanda por meio de buzinas. O PL 522/2022 está na pauta desta terça da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça).





Se passar pelo crivo da comissão, estará pronto para ser votado ainda nesta semana pelos deputados estudais. A direção do Hospital Universitário de Londrina cobra a retirada do projeto para que haja uma ampla discussão com a sociedade. “Precisamos fazer as discussões necessárias para entender qual será o impacto para a população desse projeto de lei, que chegou sem que tivéssemos conhecimento ou participado”, lamentou.





