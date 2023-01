Furto na Farmácia Municipal prejudica 400 pacientes em Londrina

Moradora do distrito de Guairacá, a agricultora aposentada Olimpia Bedetto Moreira acordou cedo nesta segunda-feira (9) para pegar três ônibus e chegar no horário marcado para retirar medicamentos na Farmácia Municipal de Londrina. No entanto, ao chegar encontrou o lugar fechado para o público.





“Vou ter que voltar na terça-feira (10). Pego remédios para mim e para outras pessoas da comunidade. Para não perder viagem, vou buscar alguns medicamentos na farmácia do Estado”, relatou.



A aposentada foi uma das 400 pessoas prejudicadas neste início de semana com a suspensão do atendimento na farmácia do município após uma invasão registrada entre sábado (7) e domingo (8).





Ao chegar para trabalhar, nesta segunda, os servidores encontraram a porta da frente, na alameda Manoel Ribas, centro, arrombada. Os bandidos furtaram duas televisões, quatro computadores, um frigobar e a suspeita é de que também tenham levado remédios controlados.

A expectativa era de que o estabelecimento voltasse a funcionar normalmente até terça-feira.





“Como medida emergencial estamos fazendo o inventário de medicamentos para ver quais e quantos foram furtados”, afirmou Felippe Machado, secretário municipal de Saúde. O prédio não conta com câmeras de segurança.





“No entorno têm as câmeras da GM (Guarda Municipal), entramos em contato com a corporação. Também fiz contato com o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar para que consigamos identificar os autores e os puni-los.”





