Governo do Estado planeja aplicar 80 mil doses de vacinas no Paraná neste sábado

Em todo o Estado, cerca de 1.200 mil salas de vacinação estarão abertas e mais de 12 mil profissionais da saúde participarão do movimento, visando atualizar o calendário de imunização de todos os públicos, principalmente crianças e adolescentes. O objetivo é colocar em dia a caderneta de vacinação a fim de reduzir o risco de reintrodução ou disseminação de doenças que podem ser prevenidas com a imunização.

A Sesa (Secretaria da Saúde) convoca os paranaenses para o "Dia D estadual de Multivacinação", que acontece neste sábado (21) nos 399 municípios paranaenses. A mobilização faz parte da campanha nacional para ampliar a cobertura vacinal da população. A expectativa é aplicar no Estado cerca de 80 mil doses de vacinas do Calendário Nacional de Imunização.

Campanha





No último sábado (14), o Paraná deu início à Campanha de Multivacinação, que segue até o próximo dia 28, com a ação intensiva e abrangente neste Dia D. As vacinas disponíveis são: Hepatite B, Pentavalente, Vacina Inativada Poliomielite (VIP), Vacina Oral de Poliomielite (VOP), Pneumocócica 10 Valente, Meningocócica C, Meningocócica ACWY, Tríplice Viral (SCR), Varicela, Hepatite A, Febre Amarela, Rota Vírus, HPV, DTP, Covid-19 e Influenza.





A ação conjunta entre os governos federal, estadual e municipais pretende incentivar a população a ir até os postos ou unidades de saúde onde serão administradas as vacinas. “Nos dias de semana existe a rotina de trabalho, é mais difícil a ida a esses locais, por isso o Dia D é realizado no sábado. Queremos facilitar às famílias esse acesso, disponibilizando todo o aparato necessário para finalizarmos com êxito essa campanha", disse o secretário Beto Preto.