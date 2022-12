Guarapuava é a primeira cidade do Brasil a receber dupla certificação contra HIV e Sífilis

O Paraná é o primeiro estado brasileiro a receber dupla certificação da eliminação da Transmissão Vertical do HIV e Sífilis.





O reconhecimento do Ministério da Saúde foi para Guarapuava, em evento realizado nesta quarta-feira (07) na Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), em Brasília. Maringá e Ponta Grossa também receberam a certificação do HIV. Pinhais, além da eliminação vertical do HIV, recebeu o selo prata rumo à eliminação da Sífilis.

“Este reconhecimento é muito importante para o Paraná e só foi possível com a execução das boas práticas e o excelente trabalho realizado pelo Governo do Estado em parceria com os municípios. Continuamos focados no fortalecimento das ações de prevenção, diagnóstico, assistência e tratamento das gestantes e crianças para que outros municípios paranaenses possam integrar essa lista”, disse o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.





O Paraná mobilizou e apoiou os municípios com 100 mil habitantes ou mais que respondiam aos critérios estabelecidos para pleitear, junto ao Ministério da Saúde, a eliminação da transmissão vertical do HIV ou Sífilis.

“Foi um trabalho complexo, extenso e de muita competência dos profissionais da saúde e gestores paranaenses, mas quem ganha em qualidade na prestação dos serviços é a população”, disse a chefe da Divisão de Doenças Sexualmente Transmissíveis da Secretaria estadual da Saúde, Mara Franzoloso, que representou o Governo do Estado no evento.





Em 2017, o Paraná já foi destaque nacional por ser o primeiro a receber a certificação da eliminação da Transmissão Vertical do HIV, no município de Curitiba.

A cidade de Umuarama também recebeu o reconhecimento de livre da transmissão vertical do HIV em 2019. Agora são seis os municípios paranaenses que estão certificados pelo Ministério da Saúde.

TRANSMISSÃO VERTICAL

A TV (Transmissão Vertical) ocorre quando a doença passa da mãe para o feto no útero ou durante o parto. Mães que vivem com o HIV têm 99% de chance de terem filho sem o HIV se seguirem as orientações e tratamentos recomendados durante o pré-natal, parto e pós-parto.





DEZEMBRO VERMELHO

O mês de dezembro recebe a cor vermelha como forma de alertar sobre a importância do diagnóstico precoce, prevenção e tratamento do HIV e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).





Em parceria com as 22 Regionais de Saúde e os 399 municípios, durante todo o mês são realizadas ações de prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos das pessoas que convivem com essas doenças.

DADOS





No Paraná, segundo dados do Sinan (Sistema de Informação de Agravo de Notificação), em 2021 foram notificados 1.016 casos de Aids em adultos e 644 pessoas morreram em decorrência da doença no Estado.





Este ano, houve 635 novas notificações. Por HIV, quando a pessoa apresenta o vírus, mas ainda não desenvolveu a doença Aids, em 2021 foram registrados 2.266 casos novos em adultos e 313 em gestantes.





Neste ano, dados preliminares mostram que existem 1.652 novas notificação para o HIV.