Hemepar reduz para 10 dias prazo de doação de sangue para curados de Covid-19

O Hemepar (Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná) reduziu para 10 dias o tempo mínimo para doação de sangue de curados da Covid-19. O prazo de espera anterior era de 30 dias, a medida segue a recomendação técnica do Ministério da Saúde.

Segundo o diretor do Hemocentro Regional de Londrina, Fausto Trigo, as mudanças no prazo variam de acordo com a manifestação da doença em cada paciente. Para quem contraiu a doença apresentou sintomas, a contagem começa a partir da recuperação completa da doença, com o fim dos últimos sintomas. No caso dos assintomáticos, os 10 dias passam a ser contados após a confirmação da doença, por meio de teste. Por fim, quem teve contato com algum positivado, mas não apresentou sintomas pode doar 7 dias após o contato.

Trigo afirma que a redução do tempo é segura. “Com o tempo, conseguimos aprender o comportamento do vírus. A diminuição do prazo é segura para os doadores”.





Doação de sangue





Em meio à pandemia, o Hemocentro enfrentou problemas com a redução do estoque de bolsas de sangue. Nos últimos anos, a redução nas coletas foi de aproximadamente 10%, saindo de 1.250 bolsas coletadas mensalmente e indo para 1.115.

Como medida de segurança contra a Covid-19, as doações seguem sendo agendadas de forma online. Os interessados devem acessar a página da Secretaria de Saúde e escolher a unidade e horário da doação. Dessa forma, além de evitar aglomerações, agiliza o processo. “Com o agendamento, o processo é bastante rápido. Dura no máximo 1 hora”, garante o diretor da unidade.