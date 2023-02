Hospital Evangélico de Londrina inaugura ala exclusiva para atendimento pediátrico

Para melhorar a qualidade de atendimento, a partir dessa quinta-feira, 2 de fevereiro, o Hospital Evangélico de Londrina passa a contar com uma ala exclusiva para atendimento infantil. Este novo pronto-socorro irá atender pacientes do plano de saúde Hospitalar e outros planos credenciados. Antes de ter este novo local no hospital, as crianças eram atendidas no Pronto Atendimento do Hospitalar, situado na Avenida Santos Dumont.







A nova estrutura está localizada em uma ampla área de mais de 220m² e conta com duas salas de espera distintas, dois consultórios médicos, duas salas de observação e sala de procedimentos, além de equipe médica altamente qualificada disponível 24 horas por dia.

As crianças e seus acompanhantes terão muito mais segurança em seus atendimentos, pois contarão com toda a estrutura completa que só o Evangélico de Londrina conta, como a retaguarda de uma UTI Neonatal e Pediátrica, centro cirúrgico e centro de diagnósticos completo já presentes no HE.





Outro ponto importante é que toda a ala pediátrica é separada do pronto-socorro adulto, ou seja, não há cruzamento de fluxo de atendimento entre os públicos, trazendo muito mais conforto e tranquilidade para os pacientes.





O Hospital Evangélico de Londrina é um dos poucos hospitais da cidade a ofertar uma equipe médica pediátrica 24 horas por dia. Além da estrutura hospitalar completa, o HE Londrina é o único em todo o norte do Paraná a contar com a certificação Acreditado com a Excelência ONA Nível 3, sendo considerado o mais seguro hospital da região.