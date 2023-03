Hospital Zona Sul de Londrina promove mutirão de cirurgias labiopalatais para crianças e adolescentes

A Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e a Funeas (Fundação Estatal de Atenção em Saúde do Paraná) promovem neste sábado e domingo (11 e 12) o primeiro mutirão de cirurgias labiopalatais para enxerto ósseo em 26 crianças e adolescentes no HZSL (Hospital Zona Sul de Londrina).





A ação é uma parceria com o Cefil (Centro de Apoio e Reabilitação de Portadores de Fissura Lábio Palatal de Londrina) e Smile Train Brasil.

A cirurgia de enxerto ósseo consiste em tirar um pedaço do osso do quadril e enxertar no palato.





Os procedimentos serão feitos pela equipe do HZSL em conjunto com os profissionais do CAIF (Centro de Atendimento Integral ao Fissurado Labiopalatal), vinculado ao CHT (Complexo Hospitalar do Trabalhador).

“Esse mutirão reforça a proposta de regionalização da saúde, visando aproximar cada vez mais os serviços da casa das pessoas. Nossos profissionais aqui de Londrina já realizam alguns procedimentos como esse mensalmente, mas especialmente neste fim de semana estamos fazendo um esforço adicional com nossa equipe do Caif para beneficiar mais pessoas”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, César Neves.





Ao todo, seis cirurgiões plásticos, três anestesistas e, pelo menos, dez profissionais entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe de apoio estão mobilizados em três salas cirúrgicas durante todo o fim de semana.





Segundo o diretor-geral do hospital, Geraldo Júnior Guilherme, a ação deverá ocorrer outras vezes ainda este ano.





“Temos uma demanda considerável de fissuras labiopalatais aqui na região e para que esses procedimentos fossem possíveis houve um esforço muito grande da Sesa, da 17ª Regional de Saúde de Londrina e da Funeas. Esperamos realizar outro mutirão até o fim deste semestre e replicar essa ação quantas vezes for possível”, disse.