HU prorroga suspensão do Pronto Socorro até 13h30 desta sexta

O HU (Hospital Universitário) de Londrina continua com as portas do Pronto Socorro fechadas nesta sexta-feira (17), após a suspensão do atendimento regular na última quarta-feira (15) devido à alta ocupação dos leitos.

Continua depois da publicidade





A medida estava prevista para expirar às 19h30 desta quinta (16), mas, conforme a assessoria da instituição, o quantitativo de pacientes não fornecia condições para isso.

Continua depois da publicidade





A ocupação reduziu na manhã desta sexta graças ao giro dos leitos, que acontece quando pacientes são transferidos para internação ou recebem alta pois melhoram das condições que os trouxeram ao serviço hospitalar, mas ainda não foi suficiente para a volta do atendimento no Pronto Socorro.





Leia também: Hospital Universitário de Londrina restringe Pronto Socorro pela alta ocupação.

Continua depois da publicidade





O Pronto Socorro conta com 83 leitos, incluindo as alas pediátricas, cirúrgicas e obstétricas. São 48 unidades exclusivas para o PS médico.





O último boletim da manhã desta sexta (17) mostra que 72 vagas eram ocupadas. Mas, destas, 51 envolvem casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, que precisam ser mantidos separados.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato